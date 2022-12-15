Минск, 15 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве страны в начале 2023 года, сообщает 15 декабря телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По данным близкого к пресс-службе президента страны телеграм-канала, глава государства анонсировал кадровую перестановку в начале года. Об этом и многом другом было сказано в начале совещания «со спортивной вертикалью».

Ранее президент Белоруссии провел совещание по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций. На днях Лукашенко назначил нового министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Сергея Алейника с назначением на должность.