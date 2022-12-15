Донецк, 15 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российские бойцы освободили город Марьинку Донецкой Народной Республики примерно на 80%. Об этом 15 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«После полного освобождения Марьинки украинские обстрелы Петровского района Донецка уменьшатся», — отметил Пушилин.

12 декабря Пушилин сообщил, что Марьинку освободили на 70%.

Напомним, Марьинка находится примерно в 30 км от Донецка. Бои за город продолжаются с марта. 13 декабря в ЛНР сообщили, что российские войска окружили Марьинку.