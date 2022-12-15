Берлин, 15 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Реализация программы по созданию истребителя шестого поколения, способного приземляться на авианосец и нести ядерное оружие, разработка которой в Европе началась с 2019 года, сталкивается с новыми трудностями. Об этом сообщает газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

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Издание отмечает, что в Европе до сих пор в целом нет согласия по вопросу строительства новейшего истребителя. Так, свою собственную идентичную инициативу запустили Великобритания, Италия и Швеция. Они планируют построить боевой самолёт уже к 2035 году. При этом разногласия, возникшие с самого начала реализации программы, между непосредственными участниками проекта ― Германией, Францией и Испанией ― удалось уладить не так давно. Пока проект находится на стадии анимированной модели, да и к тому же неизвестно, какими будут войны в 2040 году, ведь именно тогда проект планируется завершить.

Кроме того, для пущей путаницы этот проект недавно переименовали из Tempest в Global Combat Air Programme (GCAP), очень похожий по звучанию на FCAS (Future Combat Air System).

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Вскоре планируется приступить к важному этапу в реализации программы FCAS, так называемой «фазы 1б». Для этого бюджетный комитет бундестага должен дать отмашку, указывает издание.

Также не исключена возможность слияния FCAS с программой GCAP. Эксперты отмечают, что первый проект реализуется в условиях большой политической напряжённости и его провал может стать большим позором. Это, в свою очередь, приведёт к ещё большему отставанию от США, которые активно занимаются разработкой истребителя шестого поколения, призванного заменить F-22 Raptor.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе FCAS прототип новейшего европейского истребителя с двигателями следующего поколения должен совершить свой первый полёт в 2026 году. Первоначальная операционная готовность самолёта запланирована к 2040 году.

В ноябре Франция и Германия заявили о готовности перейти к следующему этапу своего флагманского проекта по созданию будущего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System).