В Китае надеются на укрепление диалога между Арменией и Азербайджаном
МИД КНР надеется на укрепление диалога между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху
Пекин, 15 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Китай надеется на то, что Армения и Азербайджан совместно будут поддерживать мир и стабильность в Нагорном Карабахе, сообщил 15 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь корреспонденту ТАСС на брифинге.
Официальный представитель китайского дипведомства прокомментировал ситуацию вокруг блокирования Лачинского коридора и выразил надежду на укрепление диалога между Арменией и Азербайджаном.
В МИД Китая надеются на поддержание сторонами регионального мира, стабильности и мирной жизни граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе после блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.