Пекин, 15 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Китай надеется на то, что Армения и Азербайджан совместно будут поддерживать мир и стабильность в Нагорном Карабахе, сообщил 15 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь корреспонденту ТАСС на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Официальный представитель китайского дипведомства прокомментировал ситуацию вокруг блокирования Лачинского коридора и выразил надежду на укрепление диалога между Арменией и Азербайджаном.

В МИД Китая надеются на поддержание сторонами регионального мира, стабильности и мирной жизни граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе после блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.