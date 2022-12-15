Москва, 15 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Признание сеймом Польши России «государством — спонсором терроризма» является недружественным шагом, который носит псевдоюридический характер. Об этом 15 декабря заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — сказала она.

При этом российский дипломат уточнила, что у такого рода решения «псевдоюридический характер», который является ущербным для самой польской стороны.

Отметим, ранее польский Сейм принял резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм».