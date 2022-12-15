Новосибирск, 15 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. После вынужденного приземления в новосибирском аэропорту Толмачево у самолёта загорелся двигатель, кадры тушения пожара 15 декабря приводит ряд телеграм-каналов.

(сс) Александр Маркин Идет на посадку

На выложенной в интернет видеозаписи запечатлено, что у севшего в новосибирском аэропорту самолёта горит двигатель и к нему подъезжает несколько пожарных автомобилей, которые тушат пожар.

При этом, по данным пресс-службы воздушной гавани, которые приводит ТАСС самолёта Ан-12 в 08:57 мск произвёл вынужденную посадку в Толмачево из-за отказа двигателя.

«В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя. Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёты, которые следовали рейсами из Уфы и Махачкалы из-за непогоды утром 15 декабря не смогли приземлиться в Намангане и были перенаправлены в Ташкент.