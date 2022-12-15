Наманган, Узбекистан, 15 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Самолёты, которые следовали рейсами из Уфы и Махачкалы из-за непогоды утром 15 декабря не смогли приземлиться в Намангане и были перенаправлены в Ташкент. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports в международном аэропорту Намангана.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

По информации пресс-службы, из-за густого тумана (видимость 50 метров) работа международного аэропорта Намангана была ограничена.

«В частности, из-за плохих метеоусловий рейс HY9958 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Уфа — Наманган, приземлился в Ташкенте», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также из-за тумана не смогли приземлиться рейсы авиакомпаний Red Wings из Махачкалы, Jazeera Airways из Эль-Кувейта и Flydubai из Дубая.

При этом добавляется, что все перенаправленные рейсы готовятся вылететь в Наманган, когда это позволят погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря легкомоторный гражданский самолёт потерпел крушение недалеко от военной базы в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.