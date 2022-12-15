Вашингтон, 15 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon9 компании SpaceX со спутником SWOT перенесли на сутки из-за проблем с двигателем. Об этом 15 декабря сообщается на официальном сайте NASA.

Official SpaceX Photos Ракета Falcon 9

Отмечается, что перенос связан с обнаружением влаги в двух двигателях Merlin первой ступени ракеты-носителя.

В качестве новой даты старт Falcon9 назначен на 16 декабря 2022 года (14:46 мск).

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что космический корабль Orion успешно приводнился в водах Тихого океана у побережья Калифорнии.