Москва, 15 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин выступает против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергосекторе, и не позволит никому вмешиваться в сотрудничество с Россией. Об этом китайский дипломат заявил 15 декабря на форуме «Газ России 2022».

Mfa.gov.cn Чжан Ханьхуэй

Китай решительно осуждает диверсионные действия против проекта «Северный поток — 2», отметил дипломат. По его словам, подобные умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы.

«Восток приветствует российский газ. На Востоке достаточный рынок, чтобы вместить газ из России», — заявил Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР также выразил готовность к активизации энергосотрудничества с Россией. Пекин, по словам китайского посла, заинтересован в скорейшем достижении проектной мощности российско-китайского газопровода «Сила Сибири». Китай также готов совместно с российской стороной заниматься добычей, переработкой и транспортировкой трубопроводного и сжиженного газа.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря американская газета Wall Street Journal со ссылкой на советников в правительстве Китая сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией.

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