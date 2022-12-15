Москва, 15 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Провокационный и неприемлемый характер носит приезд заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса в Херсон. Об этом 15 декабря заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Цитата из видео «Заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс в Херсоне» Заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс в Херсоне

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в её состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что генсек ООН Антониу Гутерреш должен положить конец такого рода действиям своих сотрудников.

При этом Захарова добавила, что Секретариат ООН делает всё для того, чтобы уйти от прямой и беспристрастной оценки ситуации в конфликте на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 декабря, стало известно, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 13 декабря посетил российский город Херсон, который захвачен войсками киевского режима.