Москва, 15 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. США совершают шаг по погружению непосредственно в украинский конфликт, сообщила 15 декабря журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

Комментируя появившуюся информацию о том, что бандеровской армии будет передана американская батарея противоракетной обороны Patriot, Захарова сказала:

«Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведёт к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ обнародовали информацию о том, что президент США Джо Байден намерен одобрить поставки Patriot Киеву. 14 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что решение ещё не принято.