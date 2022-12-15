Москва, 15 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в 45-м совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который состоится 21 декабря. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Сергей Лавров примет участие в совете глав МИД ОЧЭС в формате видеоконференции.

Напомним, Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) появилась 1 мая 1999 года, когда в Стамбуле состоялось подписание «Босфорского заявления». Членами организации являются 12 стран, включая Россию и Турцию.