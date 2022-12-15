Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Со спасательного плота на другое судно эвакуированы все члены экипажа рыболовецкого судна, которое село на мель около острова Парамушир на Сахалине. Об этом 15 декабря сообщил информированный источник.

mike138 На мели

«Всех эвакуировали (с плота — ред.), люди на борту (соседнего судна — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников уточнил, что все члены экипажа севшего на мель рыболовецкого судна остались живы и никому из них не нужна медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рыболовецкое судно село на мель в акватории Охотского моря в Сахалинской области.