Чебоксары, 15 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Чувашии утвердило порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Данный инструмент будет создавать условия для реализации конкретных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании правительства республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Такая форма поддержки будет создавать условия для реализации конкретных инвестиционных проектов, при этом обеспечивая реальное развитие тех или иных отраслей на конкретных территориях», — отметил глава региона.

Вице-премьер правительства — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что в настоящее время пять потенциальных инвесторов заинтересованы в заключении регионального соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Уполномоченным органом, который от имени Чувашии подписывает соглашения о защите и поощрении капиталовложений, является Минэкономразвития республики. В качестве уполномоченной организации выступит АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики», которая будет осуществлять сопровождение процессов заключения СЗПК и проведения мониторинга исполнения условий СЗПК.

Глава региона поручил провести разъяснительную работу с муниципальными образованиями, представителями бизнеса из разных отраслей о преимуществах нового инструмента поощрения инвестиций, требованиях к заявителю и инвестиционному проекту. Он отметил, что активность применения СЗПК будет зависеть от информированности предпринимателей.

Напомним, о необходимости в кратчайшие сроки реализовать пакет мер по запуску механизма поддержки инвесторов на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений глава Чувашии Олег Николаев заявлял в своём ежегодном послании Госсовету. Он в частности отмечал: «Минэкономразвития Чувашии необходимо держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов. <…> Необходимо установить соответствующее нормативное правовое регулирование в законодательство Чувашской Республики, чтобы определить условия заключения и правовые рамки соглашения о защите и поощрении капиталовложений».

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений — новый инструмент поддержки инвесторов. Он распространяется на инвестиционные проекты с минимальным вкладом собственных средств от 200 млн рублей для регионального СЗПК, более 750 млн рублей — для федерального СЗПК.

Механизм СЗПК в стране запущен в пилотном режиме в 2020 году. Однако с апреля 2021 года на фоне подготовки федеральной нормативной базы новые соглашения не заключались. В январе 2022 года Чувашия провела подготовительную работу для запуска такой формы поддержки: с учётом особенностей, установленных статьей 9 федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», правительство республики утвердило перечень региональных нормативно-правовых актов, на которые распространяется стабилизационная оговорка.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений предполагает стабилизационную оговорку, гарантирующую инвестору неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности, ставок вывозных таможенных пошлин, размера платы за негативное воздействие на окружающую среду. При заключении такого соглашения инвестор также может получить возмещение расходов на объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры и уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам.