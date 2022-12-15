Донецк, 15 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают сражаться против мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом после массированного обстрела Донецка из РСЗО «Град» со стороны ВСУ заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

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«Центр Донецка снова под обстрелом. Украинская вооружённая армия продолжает сражаться против мирных жителей», ― написал представитель правительства республики в телеграм-канале.

Он отметил, что утром 15 декабря «целью нацистов стали жилые многоквартирные дома, гражданские здания, храм».

Хоценко призвал жителей не выходить из дома без необходимости, в случае опасности следовать в укрытие.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». По городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела пострадали девять человек, в том числе один ребёнок 2012 года рождения.

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел столицы ДНР самым массированным ударом со стороны киевских боевиков с начала 2014 года.