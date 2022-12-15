Донецк, 15 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 30 человек личного состава. Об этом 15 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский солдат

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили: два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о планах национализировать квартиру главы киевского террористического режима Владимира Зеленского в Ялте.