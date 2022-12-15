Чебоксары, 15 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Чувашии расширяется поддержка инвестиционной активности бизнеса. В республике установят ряд налоговых преференций для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Новочебоксарск. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru В Новочебоксарске

Так, с целью поддержки производителей на территории ОЭЗ планируется снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в республиканский бюджет (в данный момент налог на прибыль составляет 17%).

За первые пять лет деятельности резидентов ОЭЗ планируют освободить от уплаты данного налога, начиная с шестого по десятый год включительно установить ставку в 5%, после десяти лет — 13,5%.

«Одновременно законопроектом предлагается освободить резидентов особой экономической зоны от уплаты транспортного налога в течение десяти лет начиная с месяца внесения соответствующей записи в реестр резидентов», — отметил Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чувашии заявляли, что организационные и нормативно-правовые вопросы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске будут утверждены в первом квартале 2023 года, после чего на площадку выйдут первые резиденты. Создаваемая в Новочебоксарске особая экономическая зона станет точкой экономического роста не только города, но и всей Чувашии.

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Напомним, специализация особой экономической зоны в Новочебоксарске будет связана как с традиционными для Чувашии отраслями промышленности, так и новыми отраслями. Ключевые виды экономической деятельности — химическая, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, а также смежные высокотехнологичные отрасли.