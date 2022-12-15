Москва, 15 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Минцифры РФ заявило о том, что не считает правильным запрет на удалённую работу для российских айтишников, которые живут за границей, однако следует понимать, что привлечение иностранных IT-специалистов или российских программистов, уехавших за рубеж, к стратегически важным проектам — это фактор слабости и уязвимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Free-Photos Программист

«Если мы говорим о стратегически важных, чувствительных отраслях — производство вооружений, государственное управление, то, наверное, такой запрет должен быть, — сказал Зубец. — Потому что привлечение иностранных программистов или российских программистов, уехавших за границу, к стратегически важным проектам — это фактор слабости и уязвимости. Но по-другому обстоит дело, если речь идет о каких-то гражданских отраслях. Например, сейчас у нас модным трендом стало импортозамещение в игровой промышленности. На это Россия собирается выделить какие-то приличные деньги».

Как полагает Зубец, в таких ситуациях, которые не являются уязвимыми с точки зрения безопасности, введение такого запрета неразумно и нереально.

«И потом надо понимать, что не все работающие за границей являются беглецами. Есть много людей, которые переселились в другие страны еще до событий 2022 года, но остаются гражданами России, патриотами и так далее. Просто им удобнее работать так, дистанционно. И за что наказывать их самих и их работодателей, непонятно. Сам по себе отъезд за границу — это не выпад против России. Поэтому меры чрезвычайного характера, запреты могут нанести гораздо больше вреда, чем пользы», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минцифры полагают, что такой запрет негативно повлияет на конкурентоспособность отечественных компаний.