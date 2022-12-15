Москва, 15 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в Бюджетный кодекс, согласно которой правительство РФ сможет принять решение о конвертации доли участия Российской Федерации в финансовые обязательства, чтобы защитить международные финансовые организации от возможных санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Поправка предложена ко второму чтению законопроекта, направленного на совершенствование межбюджетных отношений на федеральном уровне при предоставлении и распределении отдельных видов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам.

По словам замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Олега Подоматько, поправка связана с тем, что в 2022 году международные финансовые институты, в которых у Российской Федерации есть доля участия, и, в частности, многосторонние банки развития, подверглись значительному давлению в виде финансовых санкций, которые были введены или которые европейские страны пытаются ввести в их отношении.

«Министерством финансов в этом году проводится работа для того, чтобы, лавируя в сложных условиях, вывести эти институты из-под действия этих санкций. Наибольшему, наверное, удару подверглись два института — это Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. Последний со штаб-квартирой в Венгрии и с довольно сложным составом акционеров, в который входит Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. Дело в том, что на данный момент доля Российской Федерации в этом институте составляет 47%. Представители Российской Федерации присутствуют во всех органах управления», — сказал он.

По словам Подоматько, в связи с тем, что две страны уже заявили о своем намерении выйти из состава акционеров Международного инвестиционного банка, в Минфине ожидают, что в январе 2023 года автоматически доля Российской Федерации с 47% повысится и превысит 50%, что создаст формальные условия для введения против этого института санкций.

«Данная поправка позволит Министерству финансов по согласованию с правительством осуществлять оперативные меры реагирования, в частности на время конвертировать часть своих акций, то есть часть доли участия в субординированный долг Международного инвестиционного банка в адрес Российской Федерации», — добавил он.

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