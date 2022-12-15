Ереван, 15 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Гуманитарный кризис возник в Нагорном Карабахе из-за того, что Азербайджаном был заблокирован Лачинский коридор, также прекращено газоснабжение. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, на протяжении последних дней в Нагорном Карабахе произошло обострение гуманитарной ситуации.

«Азербайджан сначала перекрыл Лачинский коридор, затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах… В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение, тысячи людей… в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тыс. человек взяты фактически в заложники, школы и детсады вынуждены были прекратить работу. Ситуация в Нагорном Карабахе является гуманитарным кризисом», — отметил Пашинян.

При этом он высказал благодарность всем представителям стран и международных организаций, призвавших азербайджанскую сторону разблокировать Лачинский коридор, и выразил недоумение по поводу того, что «некоторые дружественные страны сохраняют молчание» по этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе после блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.