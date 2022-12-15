Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Первая в нынешнем зимнем сезоне оттепель может прийти в Петербург на следующей неделе, сообщил 15 декабря главный синоптик города Александр Колесов. Повышение температуры воздуха до ноля начнется уже в воскресенье, 18 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

До этого Северная столица будет находиться под влиянием антициклона. Он обеспечит сухую погоду с температурой воздуха минус 5–10 градусов.

Но уже в воскресенье днем с запада к городу приблизится атмосферный фронт, который принесёт снег, а к концу дня температура воздуха в Петербурге повысится до ноля градусов.

«С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу», — уточнил Колесов.