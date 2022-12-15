Россия и Турция обновят соглашение о наземном транспорте
Москва и Анкара обновят и продлят соглашение о наземном транспорте
Анкара, 15 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Турция и Россия намерены обновить соглашение о наземном транспорте, подписанное ещё во времена СССР. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакчи, передаёт турецкая газета Milliyet.
Как пояснил представитель турецкого внешнеполитического ведомства, такая необходимость продиктована серьёзными проблемами с перевозками в Россию наземным транспортом главным образом через Украину, которые возникли в свете украинского кризиса. Новое соглашение, которое будет продлеваться ежегодно 31 января, позволит решить эти проблемы.
Каймакчи добавил, что транзитные документы не будут запрашиваться при двусторонних и транзитных перевозках для транспортных средств, вес которых вместе с грузом не превышает шести тонн. Также, указал дипломат, заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов.
Генеральный директор по регулированию транспортных услуг министерства транспорта и инфраструктуры Турции Мурат Баштор добавил, что квота на двусторонние перевозки с Россией была увеличена с 8 тысяч до 20 тысяч, а квота на транзитные перевозки выросла с 6 тысяч до 35 тысяч.
Отмечается, что с заключением нового соглашения вырастет значение наземных перевозок в Россию через территорию Грузии, а введение электронного и без квот таможенного транзита позволит увеличить объём двусторонней торговли.
Напомним, в ноябре 2020 года между Россией и Турцией было подписано новое межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках. Как пояснили в Минтрансе РФ, документ обновляет и актуализирует договорно-правовую базу между странами в области автомобильных перевозок, заменив соглашение, подписанное между СССР и Турцией в 1988 году.
В ведомстве добавили, что новое соглашение выведет взаимоотношения между Москвой и Анкарой в области международного автомобильного сообщения на качественно новый уровень и создаст наиболее благоприятные условия осуществления международных автоперевозок для перевозчиков обеих стран.