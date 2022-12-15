Анкара, 15 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Турция и Россия намерены обновить соглашение о наземном транспорте, подписанное ещё во времена СССР. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакчи, передаёт турецкая газета Milliyet.

ИА REGNUM Россия и Турция

Как пояснил представитель турецкого внешнеполитического ведомства, такая необходимость продиктована серьёзными проблемами с перевозками в Россию наземным транспортом главным образом через Украину, которые возникли в свете украинского кризиса. Новое соглашение, которое будет продлеваться ежегодно 31 января, позволит решить эти проблемы.

Каймакчи добавил, что транзитные документы не будут запрашиваться при двусторонних и транзитных перевозках для транспортных средств, вес которых вместе с грузом не превышает шести тонн. Также, указал дипломат, заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов.

Генеральный директор по регулированию транспортных услуг министерства транспорта и инфраструктуры Турции Мурат Баштор добавил, что квота на двусторонние перевозки с Россией была увеличена с 8 тысяч до 20 тысяч, а квота на транзитные перевозки выросла с 6 тысяч до 35 тысяч.

Отмечается, что с заключением нового соглашения вырастет значение наземных перевозок в Россию через территорию Грузии, а введение электронного и без квот таможенного транзита позволит увеличить объём двусторонней торговли.

Напомним, в ноябре 2020 года между Россией и Турцией было подписано новое межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках. Как пояснили в Минтрансе РФ, документ обновляет и актуализирует договорно-правовую базу между странами в области автомобильных перевозок, заменив соглашение, подписанное между СССР и Турцией в 1988 году.

В ведомстве добавили, что новое соглашение выведет взаимоотношения между Москвой и Анкарой в области международного автомобильного сообщения на качественно новый уровень и создаст наиболее благоприятные условия осуществления международных автоперевозок для перевозчиков обеих стран.