Нью-Дели, 15 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Индия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, выступая 15 декабря на заседании Совбеза.

Kremlin.ru Зал Совета Безопасности ООН

По словам главы МИД Индии, реформа Совбеза ООН являются необходимой для более справедливого представительства развивающихся стран.

Выступая на заседании Совбеза по теме «Новая ориентация реформированной многосторонности», Субраманьям Джайшанкар пояснил, что страны, расположенные в Латинской Америке, Африке, Азии, и малые островные государства должны иметь постоянное представительство в Совете Безопасности ООН. Глава МИД Индии также выступил за подотчетные, объективные и прозрачные рабочие методы и процессы.

Напомним, Индия занимает пост председателя в СБ ООН. Вопрос о реформировании Совбеза, справедливом представительстве и расширении его состава стоит на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН уже более 30 лет. Россия со своей стороны считает возможным реформирование ООН только за счет расширения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.