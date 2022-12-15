Москва, 15 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков, сообщили 15 декабря в пресс-службе правительства России.

pfr. gov.ru Сергей Чирков

«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков, — сообщили в правительстве. — Распоряжение (от 14 декабря 2022 года №3907-р — прим. ИА REGNUM) о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин».

В правительстве напомнили, что Социальный фонд начнёт работу с нового года. Он образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Добавим, что Чирков в Фонде социального страхования России работал на различных должностях. С 2001 года начал работать в ПФР, причём в июле этого года был назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.