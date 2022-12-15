Чавушоглу призвал Ереван быстрее подписать с Баку мирное соглашение
Глава МИД Турции призвал Армению скорее подписать с Азербайджаном мирное соглашение
Анкара, 15 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. С призывом к Армении как можно быстрее подписать с Азербайджаном мирное соглашение обратился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова 15 декабря приводит агентство Anadolu.
По словам главы турецкого МИД, в данный момент спецпредставители Турции и Армении продолжат вести диалог по вопросу о нормализации отношений двух стран.
«Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой», — сказал он.
При этом Чавушоглу отметил, что Еревану стоит ответить на «предельно открытые» позиции Азербайджана и Турции.
«Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение», — добавил он.
Как передавало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times сообщила, что, вопреки запрету России и США, Турция намерена «в любое время» начать наземное наступление на курдов на территории Сирии.