Анкара, 15 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. С призывом к Армении как можно быстрее подписать с Азербайджаном мирное соглашение обратился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова 15 декабря приводит агентство Anadolu.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По словам главы турецкого МИД, в данный момент спецпредставители Турции и Армении продолжат вести диалог по вопросу о нормализации отношений двух стран.

«Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой», — сказал он.

При этом Чавушоглу отметил, что Еревану стоит ответить на «предельно открытые» позиции Азербайджана и Турции.

«Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times сообщила, что, вопреки запрету России и США, Турция намерена «в любое время» начать наземное наступление на курдов на территории Сирии.