Москва, 15 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. По данным газеты The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин велел китайскому правительству активнее развивать экономическое сотрудничество с Россией, однако в Москве должны понимать, что дружба с Пекином может серьезно обеспокоить Индию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«С одной стороны, решение Си Цзиньпина в нынешней ситуации — это, конечно, большой плюс для России, — сказал Зубец. — С другой стороны, плотная привязка к Китаю при отсутствии других партнеров, сравнимых с Китаем, по мощности означает увеличение зависимости. Речь идет не то чтобы о подчиненном положении, но о гораздо менее высоком уровне экономической свободы. В Китае понимают, что долгосрочный конфликт с США неизбежен и он фактически идет. А для Китая крайне важна безопасность энергетических поставок. КНР сильно зависит от морских поставок нефти. А американцы могут очень легко их перекрыть».

Как полагает Зубец, нынешнее решение властей Китая связано не с тем, что Пекин чего-то ждал.

«Тренд на сотрудничество с Россией в КНР был с тех пор, когда стало понятно, что кризис в отношениях с США неизбежен, — сказал экономист. — Но проблема состояла в том, что Китай — это страна с гораздо более сложной системой управления. Полномочия Си Цзиньпина — это далеко не путинские полномочия. Он вынужден в силу организации китайской власти договариваться с различными этническими и политическими группами влияния. Прежде всего этническими. И в Китае идет серьезная внутриполитическая борьба. В рамках этой борьбы Си Цзиньпин начал брать верх сравнительно недавно. А до этого он просто не мог себе позволить принимать какие-то решения без консультаций с другими политическими группами, среди которых есть и проамериканские. Поэтому вопрос был не в том, хочет Китай или не хочет какого-то поворота. Просто на определенном этапе Си Цзиньпин получил необходимые ему полномочия. Результатом всего этого стало решение о более плотном сотрудничестве с Россией».

По словам экономиста, это означает, что у России не будет проблем со сбытом нефти, с приобретением ширпотреба и оборудования.

«Китайцы придут к нам с деньгами, и будет инфраструктурное строительство. Но минусом является китайский безальтернативный экономический курс. А Индия, например, находится в достаточно напряженных отношениях с Китаем. И более плотные контакты Москвы и Пекина могут ее насторожить и нанести ущерб российско-индийскому сотрудничеству. А Индия после Китая — это номер два в нашем списке приоритетов. Поэтому нам придется лавировать», — подчеркнул Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР поручил китайскому правительству наладить более тесные экономические связи с Россией.