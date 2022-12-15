Киев, 15 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. На сильные обстрелы и продвижение Вооружённых сил (ВС) России в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР) пожаловались боевики киевского террористического режима. Видеозапись их слов 15 декабря приводит прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

По словам боевика ВСУ, по состоянию на 14 декабря российские военные смогли продвинуться в восточной части Артёмовска.

«Всю ночь и сейчас идут очень тяжёлые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь», — пожаловался он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в захваченных режимом Киева Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии.