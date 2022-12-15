Москва, 15 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. По техническим причинам отменили запланированный выход в открытый космос с МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в рамках программы ВКД-56, сообщили 15 декабря в пресс-службе Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космонавт

«Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменён по техническим причинам», — говорится в сообщении.

В госкорпорации пояснили, что, готовясь к процедуре выхода, специалисты узнали о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22». Это произошло до начала процедуры открытия выходного люка.

Сейчас идёт работа с целью установить причины срабатывания сигнализатора. По итогам работы комиссии будет принято решение о том, как действовать дальше.

Напомним, накануне, 14 декабря, Роскосмос объявил о выходе 15 декабря в открытый космос Петелина и Прокопьева для дооснащения модуля «Наука».

Космонавты должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке». В отрытом космосе они должны были провести 6 часов и 37 минут.