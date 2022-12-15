Киев, 15 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. На данный момент в захваченных режимом Киева Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорится в сообщении киевского отделения компании.

Также об экстренных отключениях электроэнергии в своих регионах сообщают днепропетровское и одесское представительства ДТЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 15 декабря Вооружённые силы (ВС) России нанесли удары по объектам киевских боевиков в Харькове и Харьковской области.