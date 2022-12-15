Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с прорывом теплотрассы в Невском районе города, из-за чего трое человек получили термические ожоги различной степени тяжести.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы в Петербурге. Цитата группы «ДТП и ЧП»

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). За это может быть назначено до двух лет лишения свободы.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств <…> Назначается комплекс необходимых экспертиз», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на теплотрассе произошла на улице Дыбенко, 26, вечером 13 декабря и привела к разливу горячей воды, в которую угодили люди, находившиеся рядом с вестибюлем станции метро. Пострадавшие получили ожоги ног различной степени, им потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», вечером 14 декабря специалисты завершили работы по ликвидации технологического нарушения, к ним было привлечено пять аварийно-ремонтных бригад в составе 28 человек и 10 единиц техники.

«В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более восьми метров ненадежного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка. Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы», — отметили в энергокомпании.

Напомним, по данным прокуратуры Петербурга, эта авария временно оставила без отопления и горячей воды 460 зданий, в том числе социальные объекты. По факту инцидента назначена прокурорская проверка.