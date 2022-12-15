Москва, 15 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении инвалидов и пенсионеров от налога на имущество на садовые дома разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

«Предлагаем распространить налоговую льготу для определённых категорий граждан на дачи площадью больше 50 квадратов, расположенные на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства», — рассказал Нилов.

Законопроект направлен в правительство для получения официального отзыва. Согласно регламенту, это требуется для внесения инициативы в Госдуму.

Сейчас эти категории граждан имеют право на льготу по уплате налога на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по их выбору из таких видов, как квартира или комната, жилой дом или его часть, гараж или машино-место.

Парламентарии предлагают распространить льготу на садовые домики (дачи).

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