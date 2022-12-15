Бишкек, 15 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Выступление министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии Динары Кутмановой в парламенте было прервано из-за того, что она говорила по-русски, передаёт 15 декабря Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Киргизии

Излагая проблему загрязнения воздуха в Бишкеке, Кутманова хотела рассказать о причинах происходящего. Её речь прервал на киргизском языке спикер парламента Нурлан Шакиев:

«Извините, вы у кого спросили разрешения докладывать на русском языке? Почему не на киргизском?»

Чиновник пояснила, что ей разрешили говорить в докладе по-русски депутаты. На это Шакиев, настаивая на том, что «правила должны быть едины для всех», заявил:

«У нас здесь порядок такой: выступление должно быть на официальном языке. Вы не спросили разрешения и начали читать».

Доклад Кутмановой в итоге был сделан на киргизском языке.

Напомним, в конце ноября Шакиев заявил, что в Бишкеке нужно как можно скорее переименовать четыре района. Он также заявил, что республика должна жить с девизом: два киргиза должны общаться между собой по-киргизски.