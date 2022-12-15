Москва, 15 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Видеозапись боевой подготовки призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 15 декабря Минобороны России.

Минобороны России Т-80 в зоне СВО

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные танкисты садятся в свою боевую машину, маневрируют по полигону в условиях бездорожья, а также ведут огонь из штатного вооружения танка.

«Инструкторский состав Центрального военного округа (ЦВО) обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Операторы-наводчики отрабатывают стрельбу с ходу по мишеням на дистанции до двух километров. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании боевой подготовки мобилизованные военнослужащие будут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых в ходе спецоперации территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 45 киевских боевиков.