Ереван, 15 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе после блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.

mfa.am Встреча главы МИД РА Армения Арарата Мирзояна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Арарат Мирзоян обсудил с генсеком ООН последние события в регионе, включая закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и прекращение газоснабжения Нагорного Карабаха.

Это, по словам главы МИД Армении, привело к серьезным гуманитарным вызовам. Стороны в ходе беседы подняли тему адресованного реагирования международного сообщества на создавшуюся ситуацию.

Напомним, 12 декабря экологи из Азербайджана блокировали Лачинский коридор. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. В Ереване сложившуюся ситуацию назвали «провокацией».