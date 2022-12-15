Глава МИД Армении и генсек ООН обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении рассказал генсеку ООН о ситуации в регионе после блокирования Лачинского коридора
Ереван, 15 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе после блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.
Арарат Мирзоян обсудил с генсеком ООН последние события в регионе, включая закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и прекращение газоснабжения Нагорного Карабаха.
Это, по словам главы МИД Армении, привело к серьезным гуманитарным вызовам. Стороны в ходе беседы подняли тему адресованного реагирования международного сообщества на создавшуюся ситуацию.
Напомним, 12 декабря экологи из Азербайджана блокировали Лачинский коридор. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. В Ереване сложившуюся ситуацию назвали «провокацией».