Москва, 15 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Росгвардейцы доставили лекарства в Херсонскую область. Об этом ИА REGNUM 15 декабря сообщили в пресс-службе данного силового ведомства.

Пресс-служба Росгвардии Росгвардейцы доставили лекарства в Херсонскую область

«Жители центрального региона России собрали медикаменты, медицинские изделия и предметы первой необходимости для больниц Херсонской области, — сообщили в пресс-службе. — А военнослужащие и сотрудники Росгвардии оказали содействие в их доставке».

В свою очередь заместитель главного врача Генической центральной районной больницы по медицинской части Виталий Крылов поблагодарил росгвардейцев и отметил востребованность доставленных медикаментов.

Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечили выдачу более 70 тонн гуманитарной помощи.

«Предметы первой необходимости и продукты питания получили 11 тысяч граждан из 13 населённых пунктов: Бердянска, Мелитополя, Скадовска, Приморска, Энергодара и других», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Росгвардии Виктор Золотов проверил подразделения в ЛНР.