Москва, 15 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Россия в следующем году продолжит обсуждение с Соединёнными Штатами по визовым вопросам и работе посольств. Об этом 15 декабря заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

U. S. Embassy in Trinidad & Tobago Американская виза

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Он уточнил, что речь идёт об условиях пребывания сотрудников дипмиссий и о визовых вопросах.

«Насколько я знаю, консультации будут еще продолжаться, — цитирует РИА Новости дипломата. — [Они] будут в новом году по линии директоров профильных департаментов».

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При этом представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что «прогресса особого пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года 30 сотрудников российского посольства в США будут вынуждены вернуться на Родину из-за визовых ограничений Госдепартамента. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, никаких позитивных подвижек в российско-американских отношениях не наблюдается. По его словам, сотрудники посольства России продолжают получать угрозы, их всячески пытаются склонить к предательству Родины.