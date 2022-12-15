Калининград, 15 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Некоторые жители Германии предпочитают проводить зиму в России ради экономии — у них в стране отопление оказывается слишком дорогим, заявил 15 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Он отметил, что «соседи приезжают». Находясь в городе, это можно заметить.

«Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать, — сообщил Алиханов в интервью РИА Новости. — Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе».

Он рассказал, что говорил с одним из приезжих. Немца спросили, что он делает в Калининграде, на что гость из Германии признался: «А мы к вам перезимовать». Вероятно, на этом могут заработать те, кто сдаёт квартиры в регионе.