В ЛНР за сутки уничтожили до 45 киевских боевиков
В НМ ЛНР заявили об уничтожении до 45 киевских боевиков за сутки
Луганск, 15 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 45 киевских боевиков. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра, три артиллерийские установки, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сопротивление уровня, какого, «возможно, ещё не было в истории последнего столетия, оказывают союзным войскам в посёлке Опытное Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики террористического режима Киева.