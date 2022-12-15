Москва, 15 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В ночь на 15 декабря Вооружённые силы (ВС) России нанесли удары по объектам киевских боевиков в Харькове и Харьковской области.

Mil.ru Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

По данным «Военного обозрения», удары были нанесены по вражеским позициям, с которых ВСУ обстреливали территорию Белгородской области РФ, а также по сконцентрированным на севере Харьковской области силам и средствам киевских нацистов.

Также указывается, что российские военные уничтожили в том числе несколько так называемых «кочующих» установок реактивных систем залпового огня, использовавшихся бандеровцами для нанесения ударов по российской территории.

При этом уточняется, что местные группы в соцсетях сообщают о взрывах в Харькове и о том, что в результате них в городе отсутствует электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный советник врио главы Херсонской области Александр Малькевич заявил, что обстрелы региона со стороны ВСУ ведутся словно по графику.