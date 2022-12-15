Париж, 15 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Во Франции китайский дипломат назвал протесты против политики властей о «нулевой терпимости» к COVID-19 попыткой устроить в стране цветную революцию, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Посол Китая Лу Шэй заявил журналистам, что люди вышли на улицы, выступая против того, что местные органы власти не смогли полностью реализовать меры, введённые центральным правительством.

Однако, добавил он, затем протесты были использованы иностранными силами.

Напомним, Китай обвиняет иностранных граждан в антиковидных протестах, проведённых в десятках китайских городов в конце ноября. Демонстрации стали самыми массовыми беспорядками в стране за последние десятилетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы в Китае проводят массовые аресты мошенников, действующих в интернете.

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