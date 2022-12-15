Москва, 15 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» функционал портала госуслуг постоянно расширяется. С 1 января 2024 года граждане России смогут получить уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме — через личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующий законопроект одобрен Правительством РФ.

gosuslugi.ru Эмблема портала Госуслуг

При этом, передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через Госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.

«С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Оправка налоговых документов через портал госуслуг позволит не только упростить взаимодействие граждан с налоговыми органами, но также снизить расходы государства на доставку почтовой корреспонденции, — считает член комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных инициатив Александр Терновцов.

«Такая функция на портале госуслуг необходимо было внедрить давно, и она будет востребована гражданами. Это коснется в первую очередь налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов. Такие уведомления сейчас направляются по почте либо через личный кабинет налогоплательщика, если гражданин был в нем зарегистрирован. Статистика говорит о том, что большая часть уведомлений все равно направляется по почте: доступ в личный кабинет налогоплательщика в настоящий момент есть далеко не у всех граждан; количество физических лиц, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, значительно превышает количество пользователей личного кабинета налогоплательщика», — пояснил общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие портала Госуслуг и перевод 95% социально значимых услуг в электронную форму — одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика». Портал — это единое окно для взаимодействия граждан и государства, которым пользуется практически все население нашей страны.