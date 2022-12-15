Донецк, 15 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В результате обстрела города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять человек. Об этом 15 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел

«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе один ребенок 2012 года рождения», — заявил Кулемзин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщалось, что 15 декабря в 7:00 ВСУ выпустили по направлению Ворошиловского и Киевского районов Донецка 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел Донецка 15 декабря самым массовым с 2014 года.