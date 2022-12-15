GT: Турция начнёт спецоперацию в Сирии, вопреки запрету России и США
Global Times: Турция начнёт спецоперацию в Сирии, вопреки запрету России и США
Пекин, 15 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Вопреки запрету России и США, Турция намерена «в любое время» начать наземное наступление на курдов на территории Сирии. Об этом 15 декабря сообщает китайская газета Global Times.
По данным издания, Россия и США оказывают давление на власти Турции в этом вопросе, однако, по мнению аналитиков, это не помешает турецком президенту Реджепу Тайипу Эрдогану начать спецоперацию на территории Сирии.
«Этот регион является пограничным для Турции, и он расположен в тысячах километров от Америки, а также от России», — рассказал газете эксперт по внешней и оборонной политике Эзгюр Экси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотный самолёт-истребитель, разработанный в Турции, совершил первый испытательный полёт.