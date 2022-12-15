Пекин, 15 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Вопреки запрету России и США, Турция намерена «в любое время» начать наземное наступление на курдов на территории Сирии. Об этом 15 декабря сообщает китайская газета Global Times.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

По данным издания, Россия и США оказывают давление на власти Турции в этом вопросе, однако, по мнению аналитиков, это не помешает турецком президенту Реджепу Тайипу Эрдогану начать спецоперацию на территории Сирии.

«Этот регион является пограничным для Турции, и он расположен в тысячах километров от Америки, а также от России», — рассказал газете эксперт по внешней и оборонной политике Эзгюр Экси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотный самолёт-истребитель, разработанный в Турции, совершил первый испытательный полёт.