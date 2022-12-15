В Кронштадте ищут двоих подростков, потушивших Вечный огонь
Кронштадт, Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На Якорной площади Кронштадта несовершеннолетние хулиганы затушили Вечный огонь на мемориале, возведенном на братской могиле жертв революционных событий начала XX века. Полиция ищет двоих подростков, забросавших газовую горелку снегом.
Как сообщили в правоохранительных органах, хулиганская выходка произошла 14 декабря около 17 часов и была зафиксирована камерами видеонаблюдения, которые установили у мемориала после ряда подобных инцидентов в предыдущие годы.
Спустя полтора часа после ЧП огонь на мемориале вновь зажгли, а полицейские ведут поиск несовершеннолетних правонарушителей для привлечения их самих или их родителей к ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий подобный случай произошел в Кронштадте в январе 2022 года. Несовершеннолетний, 2008 года рождения, был установлен и опрошен в присутствии родителей.
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29 ноября 2021 года Вечный огонь в Кронштадте засыпал первоклассник одной из местных школ. В отделе полиции со школьником и его матерью была проведена профилактическая беседа.
А в 2020 году в Кронштадте был осужден местный житель, который вместе со спутницами жарил сосиски на Вечном огне. Он получил два года ограничения свободы, а его подруги — штраф по 15 тыс. рублей каждая.
В братской могиле на Якорной площади покоятся участники первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления мятежа на форте «Красная горка» в июне 1919 года и жертвы «Кронштадтского мятежа», убитые в марте 1921 года. В 1974 году братская могила была реконструирована по проекту архитектора А. К. Ларионовой. Памятник выполнен в форме рассеченной пирамиды, в центре которой в 1980 году был зажжен Вечный огонь.