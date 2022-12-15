Кронштадт, Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На Якорной площади Кронштадта несовершеннолетние хулиганы затушили Вечный огонь на мемориале, возведенном на братской могиле жертв революционных событий начала XX века. Полиция ищет двоих подростков, забросавших газовую горелку снегом.

ИА REGNUM Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте

Как сообщили в правоохранительных органах, хулиганская выходка произошла 14 декабря около 17 часов и была зафиксирована камерами видеонаблюдения, которые установили у мемориала после ряда подобных инцидентов в предыдущие годы.

Спустя полтора часа после ЧП огонь на мемориале вновь зажгли, а полицейские ведут поиск несовершеннолетних правонарушителей для привлечения их самих или их родителей к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий подобный случай произошел в Кронштадте в январе 2022 года. Несовершеннолетний, 2008 года рождения, был установлен и опрошен в присутствии родителей.

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29 ноября 2021 года Вечный огонь в Кронштадте засыпал первоклассник одной из местных школ. В отделе полиции со школьником и его матерью была проведена профилактическая беседа.

А в 2020 году в Кронштадте был осужден местный житель, который вместе со спутницами жарил сосиски на Вечном огне. Он получил два года ограничения свободы, а его подруги — штраф по 15 тыс. рублей каждая.