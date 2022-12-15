Херсон, 15 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны ВСУ идут словно по графику, заявил 15 декабря внештатный советник врио главы Херсонской области Александр Малькевич.

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Он напомнил, что по понедельникам боевики ВСУ наносят удары по городу Голая Пристань, по вторникам — по городу Новой Каховке, среда — день ударов по городу Алёшки.

«Вторую неделю их обстреливают по графику, — рассказал Малькевич в интервью ТАСС. — Каждый день обстрелу подвергается один из этих населённых пунктов, на следующий день — другой, на третий день — третий, а потом заново, по кругу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате удара ВСУ по Новой Каховке 14 декабря в городе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.