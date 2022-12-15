Калининград, 15 декабря, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Планы властей Польши по строительству на своей границе стены с иронией прокомментировал 15 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Kremlin.ru Антон Алиханов

«Думаю, с учётом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, глава региона обратил внимание на заявления главы минобороны Польши Мариуша Блащака, объяснившего усиление безопасности на польской границе тем, что аэропорт «Храброво» открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки, назвав их «нездоровой паранойей отдельных поляков».

При этом Алиханов уточнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года, во время которого в Калининградской области находилось большое количество жителей африканских стран, не существовало никакой миграционной угрозы для Польши.

«Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдёшь», — добавил губернатор региона.

Отметим, в ноябре 2022 года власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью заграждения из колючей проволоки и позднее заявили, что дополнительно возведут там электронный барьер. В свою очередь, глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский высказался за строительство на границе капитальной стены.