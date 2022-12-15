Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 18-летней петербурженки в городе Балашиха Московской области в июле 2022 года. По данным «Фонтанки», подозреваемый, известный также в качестве блогера и «борца с проституцией», был задержан вечером 14 декабря в 5-м Предпортовом проезде в Московском районе Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Восемнадцатилетняя студентка, в убийстве которой подозревают задержанного Вячеслава Полякова, была его подругой, при жизни испытав угрозы и насилие со стороны бойфренда.

Задержанного не сразу передадут правоохранителям Московской области. У следственных органов Петербурга к задержанному также есть вопросы. Он проходит по ранее возбужденным делам о нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении в занятие проституцией, причем потерпевшей по ним была убитая в Подмосковье девушка. Она подавала заявления на своего сожителя, однако позже уехала с ним из Петербурга в московский регион, где и была убита.