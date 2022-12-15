Москва, 15 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Глобальная рыночная экономика закончилась, Россия переходит на плановую экономику, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Да, опять плановая экономика. В оборонзаказе без плана никуда. Да не только там, нам, что, не нужны гражданские самолёты, электровозы? Это всё надо планировать. Рыночная глобальная экономика закончилась, ничего хорошего не принесла», — рассуждает Гурулёв.

«Да, сегодня заграничные предприятия уходят, но нонсенс в том, что они дешево возвращают нам то, что при (президенте России Борисе) Ельцине распродали американцам. Надо нормально пользоваться этими мощностями, чтобы их не распилили на металл», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме заявили, что возможный эффект от грядущего экономического кризиса в мире необходимо учитывать при формировании проекта федерального бюджета России на 2023–2025 годы.

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