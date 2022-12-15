Париж, 15 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал якобы «трусливыми» действия России на украинской территории, вызвали 15 декабря жёсткую критику со стороны читателей французской газеты Le Figaro.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

Большая часть пользователей негативно отнеслась к подобным выпадам французского лидера.

«Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию», — написал один из читателей.

«Раз он не хочет урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана», — поддержал его другой пользователь.

«Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто после этого трус?» — отметил третий читатель.

«На словах он смел, а на деле — марионетка США», — добавил четвёртый пользователь.

«К сожалению, французы избрали могильщика своей страны», — посетовал пятый комментирующий.

«Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы ещё больше людей погибло», — заключил шестой читатель.

Отметим, в ходе своего выступления на проходившей на минувшей неделе конференции по Украине в Париже Макрон заявил, что Запад готов помочь киевскому режиму «выстоять этой зимой», и обвинил Россию в «трусливых действиях».