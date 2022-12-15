Читатели Le Figaro жёстко раскритиковали оскорбившего Россию Макрона
Читатели Le Figaro жёстко раскритиковали президента Франции Макрона, который оскорбил Россию
Париж, 15 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал якобы «трусливыми» действия России на украинской территории, вызвали 15 декабря жёсткую критику со стороны читателей французской газеты Le Figaro.
Большая часть пользователей негативно отнеслась к подобным выпадам французского лидера.
«Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию», — написал один из читателей.
«Раз он не хочет урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана», — поддержал его другой пользователь.
«Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто после этого трус?» — отметил третий читатель.
«На словах он смел, а на деле — марионетка США», — добавил четвёртый пользователь.
«К сожалению, французы избрали могильщика своей страны», — посетовал пятый комментирующий.
«Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы ещё больше людей погибло», — заключил шестой читатель.
Отметим, в ходе своего выступления на проходившей на минувшей неделе конференции по Украине в Париже Макрон заявил, что Запад готов помочь киевскому режиму «выстоять этой зимой», и обвинил Россию в «трусливых действиях».