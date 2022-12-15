Москва, 15 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Законопроекты о создании судов и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых в Запорожской области, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Предусматривается, что отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Запорожской области будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.

Преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в Запорожской области на момент присоединения к России. Однако кандидату на эту должность необходимо иметь российское гражданство и, конечно, соответствовать должностным требованиям, прокомментировал Павел Крашенинников.

Внесенные проекты предлагают установить порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определить полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Госдума рассматривает законопроекты о создании судов и их кадровом составе в ДНР и ЛНР, они уже приняты в первом чтении.